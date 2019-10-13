В Медвежьегорске семеро пожарных тушили автомобиль

В Карелии для тушения загоревшегося автомобиля накануне были задействованы спасатели Медвежьегорска.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в субботу, 12 октября в 15:04 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорска (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: ул. Дзержинского у дома № 16.

Пожар ликвидировали в 15:12.