В Медвежьегорске семеро пожарных тушили автомобиль

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В Карелии для тушения загоревшегося автомобиля накануне были задействованы спасатели Медвежьегорска.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в субботу, 12 октября в 15:04 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорска (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: ул. Дзержинского у дома № 16.
Пожар ликвидировали в 15:12.
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