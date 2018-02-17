В мэрии Петрозаводска на "Гиперборею" сломался туалет

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В мэрии Петрозаводска сломался туалет в день проведения зимнего фестиваля "Гиперборея", который проходит рядом на набережной.
Напомним, что в субботу проходит главный фестивальный день. Основные мероприятия организованы на Онежской набережной, рядом с городской администрацией. Праздник ежегодно собирает до 30 тыс. зрителей.
Как сообщает объявление, размещенное на дверях мэрии, "туалет не работает".
Отметим, что в здании городской администрации размещаются порядка 10 туалетов.
Добавим, что рядом находится гостиница "Онего палас". Там санузлы работают.
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