В мэрии Петрозаводска рассказали, что пристраивают к торговому центру на Древлянке

Стало известно, что за строительство развернулось в центре Древлянки.

В Петрозаводске в микрорайоне Древлянка на главной площади, где когда-то размещался рынок "Ягуар", стоит торговый центр. В этом здании из красного кирпича ранее работал магазин с гордым названием "Меркурий" (бог торговли), позже вывеску поменяли на "универсам Находка", сохранив предназначение торговых площадей.

А еще спустя время "Находку" сменил магазин торговой сети "Магнит".

На сегодняшний день монументальное кирпичное здание торгового центра буквально испещрено десятками дверей, ведущими в различные организации и заведения.

К уже имеющимся торговым площадям решили сделать еще одну кирпичную пристройку.

Развернулось масштабное строительство, территорию, где стали возводить пристройку, обнесли забором, оставив пешеходам узкую тропинку для прохода.

Жители Древлянки обратились в "Столицу на Онего" с просьбой узнать в мэрии, кто и что пристраивает к зданию универсама.

В пресс-центре администрации сообщили, что строительство ведут предприниматели, выигравшие конкурс. Бизнесмены планируют возвести два павильона: один для торговли карельской продукцией (мясные и молочные товары), второй отдадут под овощи и фрукты.

Сроки окончания строительства не назывались.