В мэрии Петрозаводска назвали день включения горячей воды

Горячая вода вернётся в дома большинства петрозаводчан 3 июля, сообщили в администрации Петрозаводска.

Центр, Привокзальный район, Октябрьский и Первомайский проспекты, Сулажгору, Голиковку, Зареку, Кукковку, Древлянку, Перевалку, Рыбку, Пятый поселок и район Радиозавода подключат к снабжению по запланированному графику.



Сегодня на заседании штаба по подготовке и проведению отопительного сезона Александр Вдовиченко, директор Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1", объявил о завершении всех ремонтных работ и испытаний на объекте. По его словам, со 2 июля ТЭЦ совместно с ПКС полностью обеспечит циркуляцию на сетях, а с 3 июля, по плану, будет подан теплоноситель, и горячая вода вернётся в дома жителей города.

По подготовке к отопительному сезону отчиталась Александра Спиридонова, заместитель директора МКУ "Служба заказчика". По её словам, средняя готовность организаций – 40%. Однако одна управляющая компания (ООО "КЭСКО") до сих пор не предоставила данные по ведению работ.