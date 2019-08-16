В мэрии Петрозаводска рассказали, почему город имеет самую высокую долговую нагрузку

Петрозаводск в 2019 году сохранил самую высокую среди муниципалитетов Карелии долговую нагрузку на бюджет по ряду объективных причин, но власти города обещают не допустить дальнейшего роста.

Минфин Карелии опубликовал данные, согласно которым, по состоянию на 1 августа объем муниципального долга Петрозаводска составил 78,1% от суммы собственных доходов бюджета. Это выше, чем в любом другом муниципальном образовании Карелии.

"В сравнении с муниципальными образованиями Республики Карелия долговая нагрузка города практически всегда была выше, это наблюдалось и в 2018 году, в том числе в связи с высокими потребностями в расходах, плюс Петрозаводск не получает дотации из вышестоящего бюджета", - пояснила руководитель комитета финансов администрации города Елена Логинова.

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