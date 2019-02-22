В мэрии Петрозаводска сообщили, где будет затруднено движение в выходные

Подрядная организация будет вывозить снег с улиц Сулажгорской и Ломоносова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В выходные, 23 и 24 февраля, будут вывозить снег с улиц Сулажгорской и Ломоносова.

Администрация города напоминает водителям, что движение по этим отрезкам улично-дорожной сети может быть затруднено. Т

Рекомендуется не парковать на этих отрезках транспортные средства.

Кроме того, по всей территории города будут продолжаться работы по подсыпке тротуаров и уборке наледи.