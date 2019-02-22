В мэрии Петрозаводска сообщили, где будет затруднено движение в выходные

Новости по теме
Загрузка...
Подрядная организация будет вывозить снег с улиц Сулажгорской и Ломоносова, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В выходные, 23 и 24 февраля, будут вывозить снег с улиц Сулажгорской и Ломоносова.
Администрация города напоминает водителям, что движение по этим отрезкам улично-дорожной сети может быть затруднено. Т
Рекомендуется не парковать на этих отрезках транспортные средства.
Кроме того, по всей территории города будут продолжаться работы по подсыпке тротуаров и уборке наледи.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.02.2019, 09:35
16.02.2019, 09:25
19.02.2019, 11:29
19.02.2019, 13:54
15.02.2019, 12:41
Аналитика
20.02.2019 15:05
Политкухня
Президентское Послание-2019 – попытка вложить новое экономическое содержание в классическую, считавшуюся устаревшей военно-политическую форму. Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?
19.02.2019 13:54
19.02.2019 13:24
18.02.2019 10:55
18.02.2019 09:35
Чтиво
Сегодня 13:49
Личное мнение
В столице Карелии на презентации книги "Воинская слава Петрозаводска" вспомнили о том, что стела в честь присвоения городу почетного статуса до сих пор не установлена.
21.02.2019 12:21
18.02.2019 11:43
12.02.2019 12:09
Медиа
Сегодня 15:10
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии