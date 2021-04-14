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В мэрии Петрозаводска состоялся жесткий разговор с перевозчиками

Новости. Общество
17:52, 15 Апреля 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Власти недвусмысленно намекнули перевозчикам, поднявшим стоимость проезда в транспорте, что они сделали это зря.

Сегодня состоялось межведомственное совещание по вопросам транспортного обслуживания населения. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя главы администрации Петрозаводска Инны Колыхматовой.

Во встрече приняли участие замглавы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин, представители надзорных органов и транспортных компаний карельской столицы. С докладом о результатах многочисленных проверок выступил председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев.

"Количество жалоб граждан остаётся стабильно высоким, – отметил Андрей Бекелев. – Большая часть нареканий связана с несоблюдением интервалов движения транспорта, антисанитарным состоянием автопарка, некорректной работой терминалов оплаты, нарушением правил дорожного движения, грубостью и хамством водителей, а также необоснованным повышением стоимости проезда отдельными перевозчиками".

По словам перевозчиков, принимавших участие в совещании, чиновники недвусмысленно намекнули тем маршрутчикам, которые подняли стоимость проезда до 37 рублей, что "сделали они это зря". Далее с ними по этому поводу был жесткий разговор, но уже за закрытыми дверями.

В мэрии напомнили, что в настоящее время в УФАС Карелии направлено обращение для инициирования проверки обоснованности повышения тарифа и признаков наличия ценового сговора. В прошлом году подобное обращение администрации, было поддержано антимонопольным органом. Транспортные предприятия получили миллионные штрафы.

Подтвердили не снижающееся количество выявляемых нарушений и обращений с нареканиями граждан и представители Северного УГАДН, Госавтоинспекции, Роспортребнадзора, Федеральной налоговой службы.

За прошлый год автоперевозчики были привлечены к административной ответственности на сумму около 3 млн рублей. Самое большое количество обращений с нареканиями по качеству обслуживания от населения, по данным ЕДДС, поступило на автобусные маршруты №№ 5, 4, 25 и 19. 

Напомним, что стоимость проезда в маршрутных автобусах №№ 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 22, обслуживаемых компаниями ООО "Авто Сити", ООО "Транспортная компания", ООО "АТП", ООО "АТП 2", ООО "АТП 3", выросла с 10 апреля до 37 рублей.

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