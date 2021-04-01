В Петрозаводске маршрутчики сообщили пассажирам о повышении стоимости проезда

В городских автобусах появились объявления о повышении стоимости проезда до 37 рублей.

После того, как перевозчики уведомили администрацию города о росте тарифа, дошла очередь и до пассажиров. В минувший четверг, 1 апреля, в маршрутках появились объявления, анонсирующие предстоящее повышение цен на проезд.

"Уважаемые пассажиры! Доводим до вашего сведения, что с 10.04.2021 стоимость проезда будет составлять 37 рублей", - говорится в тексте объявления.

Напомним, на 5 рублей вырастет цена за одну поездку в автобусах №№ 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 22, обслуживаемых компаниями ООО "Авто Сити", ООО "Транспортная компания", ООО "АТП", ООО "АТП 2", ООО "АТП 3". При этом никаких обсуждений планов транспортных компаний по повышению тарифа нигде не было. Как и в 2019 году, когда маршрутки разом повысили стоимость проезда с 28 до 32 рублей, горожан, зарплаты которых отнюдь не растут, поставили перед фактом – платите или ходите пешком.

"Столица на Онего" предлагает принять участие в Онего: "Что вы будете делать, когда проезд в маршрутке поднимется до 37 рублей?"