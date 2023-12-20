В мэрии Петрозаводска заявили об уборке снега вокруг новогодних елок

Подрядчик очищает территорию вокруг городских елок от снега.
Как пообещали в администрации карельской столицы, за порядком на территории Петрозаводска должно следить кондопожское ДРСУ.
«В парках и скверах ежедневно работают мобильные бригады и спецтехника», — заверили чиновники.
В сообщении говорится, что на этой неделе подрядчик очищает детские площадки и территорию вокруг городских елок.
Он продолжает бороться с наледью на лестницах и скамейках, а также вблизи памятников карельской столицы. Мобильные бригады ежедневно посыпают парки и скверы Петрозаводска.
Работу контролируют специалисты управления благоустройства и экологии администрации.
Свои жалобы петрозаводчане могут оставить, позвонив по круглосуточному номеру ЕДДС 051.
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