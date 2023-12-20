В мэрии Петрозаводска заявили об уборке снега вокруг новогодних елок

Подрядчик очищает территорию вокруг городских елок от снега.

Как пообещали в администрации карельской столицы, за порядком на территории Петрозаводска должно следить кондопожское ДРСУ.



«В парках и скверах ежедневно работают мобильные бригады и спецтехника», — заверили чиновники.



В сообщении говорится, что на этой неделе подрядчик очищает детские площадки и территорию вокруг городских елок.



Он продолжает бороться с наледью на лестницах и скамейках, а также вблизи памятников карельской столицы. Мобильные бригады ежедневно посыпают парки и скверы Петрозаводска.



Работу контролируют специалисты управления благоустройства и экологии администрации.



Свои жалобы петрозаводчане могут оставить, позвонив по круглосуточному номеру ЕДДС 051.