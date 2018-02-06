В мэрии рассказали, как в Петрозаводске ведется уборка снега

Уборка улично-дорожной сети от снега находится под постоянным контролем администрации Петрозаводска, сообщает мэрия.

По данным администрации, подрядчик приступил к интенсивной очистке города сразу после начала снегопада.

"С 6 часов вечера минувшего понедельника на территории города постоянно работают четырех механизированных звена, каждое из которых состоит из трех оборудованных пескоразбрасывателями плужно-щеточных машин. ООО "ТехРент" также вывело на улицы три пескоразбрасывателя, четыре снабженных навесным оборудованием трактора МТЗ, три фронтальных погрузчика и два грейдера. За ночь практически все улицы города были оплужены, центральные магистрали - несколько раз", - сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

С утра вторника несколько бригад очищают от снега остановки общественного транспорта и пешеходные переходы, к очистке тротуаров подключены снабженные щетками тракторы, отмечают также в мэрии.

Согласно стандарту, полная очистка улично-дорожной сети должна быть произведена в течение 6 часов с момента окончания снегопада.

"Ситуация находится под постоянным контролем специалистов администрации города. Сейчас продолжаются "работы первой очереди" – оплужка снега и распределение противогололедных материалов. Как только снегопад закончится, рабочие приступят к обработке скользких мест на дорогах и тротуарах, уборке снежно-ледяных образований и вывозка снега", - заключил Андрей Бекелев.