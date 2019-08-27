В мэрии рассказали, на каких улицах Петрозаводска скоро начнут менять асфальт

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" продолжаются работы на петрозаводских магистралях, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ремонт ведут компании-подрядчики ЗАО "АБЗ-Дорстрой" и ООО "Онегодорстрой".

В ближайшее время начнутся работы на ул. Кирова (от пр. Ленина до наб. Варкауса), а также на пр. Александра Невского.

На ул. Университетской и пр. Ленина специалисты укладывают верхние слои покрытия. На Шуйском шоссе продолжается фрезерование дорожного полотна. На улицах Красной и Антикайнена ведется устройство выравнивающего слоя.

Администрация города просит водителей при движении по этим участкам быть предельно внимательными, руководствоваться установленными там знаками и положениями ПДД.