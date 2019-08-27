11:32, 27 Августа 2019
В мэрии рассказали, на каких улицах Петрозаводска скоро начнут менять асфальт
Новости по теме
Загрузка...
В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" продолжаются работы на петрозаводских магистралях, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Ремонт ведут компании-подрядчики ЗАО "АБЗ-Дорстрой" и ООО "Онегодорстрой".
В ближайшее время начнутся работы на ул. Кирова (от пр. Ленина до наб. Варкауса), а также на пр. Александра Невского.
На ул. Университетской и пр. Ленина специалисты укладывают верхние слои покрытия. На Шуйском шоссе продолжается фрезерование дорожного полотна. На улицах Красной и Антикайнена ведется устройство выравнивающего слоя.
Администрация города просит водителей при движении по этим участкам быть предельно внимательными, руководствоваться установленными там знаками и положениями ПДД.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
22.08.2019, 10:46
24.08.2019, 13:07
22.08.2019, 15:22
24.08.2019, 11:39
22.08.2019, 15:26
Аналитика
22.08.2019 15:22
Тема недели
Жители севера Карелии утверждают, что до них добралась радиация после взрыва в районе Белого моря. Так ли это?
22.08.2019 15:05
22.08.2019 10:46
20.08.2019 12:05
19.08.2019 14:09
Чтиво
26.08.2019 13:06
Личное мнение
Гости уехали, а Медвежьегорск остался со своими проблемами.
26.08.2019 10:26
22.08.2019 14:35
19.08.2019 11:20
Медиа
Сегодня 09:56
Опрос
Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?
Комментарии