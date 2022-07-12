«Прав не имеет»: в Минимущества рассказали о доме, откуда выселяют 96-летнюю пенсионерку

В Минимущества прокомментировали принадлежность дома в Шуйской Чупе, откуда выселяют 96-летнюю участницу войны.

В Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия ответили на запрос «Столицы на Онего» относительно принадлежности дома в Шуйской Чупе, откуда выселяют 96-летнюю участницу войны, многие годы жившую в поселке.

«В 1997 году распоряжением Председателя Правительства Республики Карелия были предоставлены в безвозмездное пользование дачные дома в поселке Шуйская Чупа, дом № 3 был предоставлен: квартира 1 Одинцову А. М., квартира 2 Чупию В. В. На сегодняшний день указанные пользователи умерли», — говорится в ответе Минимущества.

Как пояснили в министерстве, в связи с неудовлетворительным состоянием дома было принято решение о его приватизации.

При этом пенсионерке квартира в доме официально предоставлена не была.

«Семеновой А. Н. на праве безвозмездного пользования был предоставлен дачный домик № 27 в Шуйской Чупе, правовых оснований для проживания Семеновой в дачном доме № 3 не имелось», — подытожили в Минимущества Карелии.

Напомним, в поселке Шуйская Чупа под Петрозаводском из дома выселяют 96-летнюю участницу войны. Дом, которым она пользовалась много лет, купили на аукционе, а сама пенсионерка осталась не у дел.