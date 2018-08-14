В Минкультуры России назвали, кто должен был обеспечить сохранность Успенской церкви

Ответственность за сохранность Успенской церкви в Кондопоге несли приход и музей, заявили журналистам в понедельник в пресс-службе Министерства культуры РФ.

В Минкультуры напомнили, что церковь находится в совместном безвозмездном пользовании прихода храма Рождества Богородицы Кондопоги и муниципального Музея Кондопожского края.

"Исполнение охранного обязательства и требований законодательства по охране объекта договором было возложено на приход, а вопросами аварийно-технического обслуживания объекта занимался музей. Таким образом, всю ответственность за сохранность памятника несут приход и музей", - говорится в сообщении пресс-службы, пишет ТАСС.

По данным министерства, в результате пожара было "уничтожено 95% объекта", тем не менее "возможность воссоздания данного памятника существует, так как есть проект реставрации и акт технического состояния объекта". "В настоящее время Центральные научно-реставрационные проектные мастерские, которые ранее разрабатывали проект реставрации храма, готовят оценку возможной стоимости работ по воссозданию церкви в Кондопоге", - уточнили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что специалисты определят стоимость восстановления Успенской церкви до 17 августа.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявлял ранее, что Успенский храм был утрачен, поскольку охране памятника не уделяли должного внимания. По словам Волкова, храм не использовался церковью, хотя формально и был передан на баланс местной епархии. Он призвал Минкультуры "обратить самое пристальное внимание на существующую проблему, которая так трагически открылась в связи с пожаром".

По факту поджога возбуждено уголовное дело и назначена пожарно-техническая экспертиза. Правоохранительными органами уже задержан предполагаемый подозреваемый в поджоге.