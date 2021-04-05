В Минобороны рассказали, освобождает ли коронавирус от службы в армии

Заболевание коронавирусом не освобождает насовсем от призыва в армию, после лечения и при отсутствии осложнений призывник снова годен.

Об этом сообщил журналистам главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко, передает РИА Новости.

Если молодого человека признают годным к военной службе, он направляется на сборный пункт, где ещё раз проходит все проверки в части, касающейся состояния здоровья - медицинский осмотр. Если на каком-то этапе у призывника диагностируют коронавирусную инфекцию, его сразу направляют на лечение.

"После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооружённые силы", - сообщил Дацко.

Отвечая на вопрос о том, могут ли осложнения после COVID-19 стать основания для полного освобождения от службы, Дацко отметил, что врачи-клиницисты оперативно научились лечить этот недуг, предотвращать тяжёлые осложнения.

"Но какое влияние перенесенный вирус окажет на организм в долгосрочной перспективе, мы пока не знаем. Сейчас все мировое сообщество внимательно смотрит на изучение процессов. По мере того как появляется новая информация, мы готовим изменения в руководящие документы", - сказал Дацко.