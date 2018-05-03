В Минприроды Карелии рассказали, на кого и когда можно охотиться

Опубликована информация о датах, когда в районах Карелии разрешена охота.

В Карелии можно охотиться на самца глухаря и тетерева, гуся, казарку, селезня уток, вальдшнепа. На бурого медведя в Карелии охота открыта с 15 апреля по 25 мая.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".