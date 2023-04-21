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В Минприроды Карелии рассказали про хрупкую и редкую грибную капусту

Новости. Общество
13:00, 18 Июня 2023
фото: © Минприроды/ВК

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В паблике министерства продолжают рассказ о краснокнижных животных, птицах, растениях и грибах Карелии.

Гриб сапротроф, или «грибная капуста», растет в Карелии в хвойных и смешанных лесах, иногда встречается в парках.

Название свое редкий гриб получил не случайно — своим цветом и оригинальным внешним видом он действительно напоминает цветную капусту, говорится в сообщении Минприроды республики. 

Грибная капуста растет в симбиозе с хвойными породами деревьев. Плодовые тела растут с июля по сентябрь на корнях, у оснований стволов и на свежих пнях сосны. Сапротроф вызывает деструктивную сердцевинную гниль. Пораженная древесина приобретает красновато-коричневую окраску, появляются трещины, заполненные рыхлой грибницей.

В республике гриб отмечен в Сортавальском районе, на острове Валаам, в Суоярвском районе. Во всех выявленных локальных популяциях представлен единичными экземплярами.

«Грибная капуста обладает интересными медицинскими свойствами, - говорится в сообщении. - Плодовые тела гриба насыщены полисахаридами, которым присуща противоопухолевая активность. Вещества, выделенные из этих грибов, способны лечить меланому, снимают гормональные расстройства, лечат доброкачественные и онкологические опухоли. В грибной капусте также был найден природный антибиотик, устойчивый к развитию стафилококка, и другие компоненты антимикробной активности».

Важно помнить, что, несмотря на все полезные свойства, собирать краснокнижный гриб нельзя.

Грибная капуста, подобно большинству древесных грибов, культивируется. Гриб широко выращивают в Японии, Корее. Из него изготовляют не только продукты питания, но и лекарственные средства, а также БАДы.

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