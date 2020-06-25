В Минсельхозе Карелии обсудят формирование трех новых рыбоводных участков – в Суоярвском, Кондопожском и Медвежьегорском районах

Один из участков для выращивания форели планируется создать на озере Салонъярви, против чего протестовали жители Суоярвского района.

Республиканское министерство сельского и рыбного хозяйства назначило на 15 июля очередное заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. На этом заседании предполагается рассмотреть два предложения по формированию трех участков для товарного рыбоводства. Один из участков планируется разместить на озере Салонъярви в Суоярвском районе, другой – на озере Пертозеро в Кондопожском районе, а еще один – в Кефтень-губе Онежского озера в Медвежьегорском районе.

Отметим, что минувшей весной жители Суоярвского района начали сбор подписей под петицией в защиту озера Салонъярви от форелеводов. В Суоярви прошли публичные слушания, участники которых высказались против открытия форелеводческого хозяйства на Салонъярви, однако еще до проведения этих слушаний частная компания, которая намеревалась выращивать на озере форель, объявила об отказе от своих планов.