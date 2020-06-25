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В Минсельхозе Карелии обсудят формирование трех новых рыбоводных участков – в Суоярвском, Кондопожском и Медвежьегорском районах

Новости. Экономика
10:17, 26 Июня 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Один из участков для выращивания форели планируется создать на озере Салонъярви, против чего протестовали жители Суоярвского района.

Республиканское министерство сельского и рыбного хозяйства назначило на 15 июля очередное заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. На этом заседании предполагается рассмотреть два предложения по формированию трех участков для товарного рыбоводства. Один из участков планируется разместить на озере Салонъярви в Суоярвском районе, другой – на озере Пертозеро в Кондопожском районе, а еще один – в Кефтень-губе Онежского озера в Медвежьегорском районе.

Отметим, что минувшей весной жители Суоярвского района начали сбор подписей под петицией в защиту озера Салонъярви от форелеводов. В Суоярви прошли публичные слушания, участники которых высказались против открытия форелеводческого хозяйства на Салонъярви, однако еще до проведения этих слушаний частная компания, которая намеревалась выращивать на озере форель, объявила об отказе от своих планов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Joker
2020-06-26 10:57:05
На соседнем с Салоньярви озере - озере Суоярви, уже находится форелеводческое хозяйство, о деятельности которого жителям практически ничего не известно. Только развешены аншлаги о запрете рыбалки в достаточно большой акватории рядом.Рядом расположен очень популярный у жителей города пляж, на котором уже заметны следы соседства с форелеводческим хозяйством. Появление на Салоньярви, из которого вода вытекает в Суоярви,нового хозяйства нанесёт вред озеру Суоярви, но это похоже мало кого волнует, кроме самих жителей Суоярвского района...
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