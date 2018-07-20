В Минсельхозе Карелии ждут от рыбоводов заявок на субсидии

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии приступило к отбору претендентов среди рыбоводов на получение субсидий для компенсации процентов по банковским кредитам.

Субсидии могут быть направлены на частичную уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства, сообщают "Вести Карелии".

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