Реклама

Объявлен старт продаж в еще одном доме нового района «Talojarvi. Город у воды»
Сегодня 16:19
О профилактике рака молочной железы рассказал главный онколог Карелии Ерванд Хидишян
Сегодня 14:44
Парфенчиков сообщил о еще четверых бойцах, погибших на СВО
Сегодня 13:10

В Минздраве назвали возраст самой молодой мамы Карелии в этом году

Новости. Общество
17:40, 06 Октября 2023
фото: www.opleidingcoach.org

Новости партнеров

Глава республиканского Минздрава рассказал о рождаемости за девять месяцев этого года.

В Карелии за девять месяцев 2023 года родилось 2 886 детей, из них 1 429 девочек, 1 457 мальчиков, 38 двоен, одна тройня (мальчики). 

Об этом сообщил в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. 

«Самой юной маме — 14 лет, а семь женщин — старше 40 лет, одной из них 54 года. У двух это третьи роды. Ребенок 54-летней женщины был зачат с помощью процедуры ЭКО», — сообщил министр.

По его словам, в 2022 году за этот же период времени родились 1 380 мальчиков и 1 513 девочек, а также 45 двоен. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.10.2023, 09:10
Студента из Петрозаводска отчислили из колледжа после шутки с российским флагом
29.09.2023, 11:24
Миграционная служба Финляндии нагрянет с проверками к студентам из Карелии
02.10.2023, 07:57
Социальные выплаты, в том числе больничный и декретные, будут увеличены
01.10.2023, 09:40
Брошенное красноухое пресмыкающееся пожалели жители Карелии
03.10.2023, 08:20
Жителей Карелии предупредили о смертельной опасности, таящейся в осеннем лесу
03.10.2023, 20:47
Реанимация работала на месте лобового столкновения иномарок в Петрозаводске

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.