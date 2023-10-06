В Минздраве назвали возраст самой молодой мамы Карелии в этом году

Глава республиканского Минздрава рассказал о рождаемости за девять месяцев этого года.

В Карелии за девять месяцев 2023 года родилось 2 886 детей, из них 1 429 девочек, 1 457 мальчиков, 38 двоен, одна тройня (мальчики).



Об этом сообщил в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.



«Самой юной маме — 14 лет, а семь женщин — старше 40 лет, одной из них 54 года. У двух это третьи роды. Ребенок 54-летней женщины был зачат с помощью процедуры ЭКО», — сообщил министр.



По его словам, в 2022 году за этот же период времени родились 1 380 мальчиков и 1 513 девочек, а также 45 двоен.