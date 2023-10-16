В Минздраве опровергли данные о том, что погибшего на болоте пенсионера выгнали из больницы в Костомукше

В региональном Минздраве прокомментировали трагедию с жителем поселка Боровой.

Как в своем паблике в соцсети рассказали сотрудники Минздрава республики, в ряде СМИ размещена информация о пациенте межрайонной больницы № 1, который погиб после того, как ушел из стационара, где проходил лечение. В публикациях говорится о том, что пациент был госпитализирован с инфарктом и выписан из больницы за «плохое поведение».



По информации межрайонной больницы в Костомукше, жителя поселка Боровой положили в стационар вечером 11 октября. По результатам обследования инфаркт, инсульт и другие сосудистые патологии специалисты исключили. Пациент, имеющий другие хронические заболевания, был помещен в палату для дальнейшего наблюдения.



Находясь в отделении, он вел себя неадекватно, мешал работать специалистам и нарушал покой других пациентов, пытался курить в палате, уходил из отделения, его искали и возвращали из другого корпуса. Было принято решение перевести его в отдельную палату в приемном отделении. Планировался осмотр и консультация узких специалистов для выяснения причин неадекватного поведения и лечения.



«Так как запирать пациента противозаконно, дверь в палате оставалась открытой. Пациент не был выписан. Он покинул больницу самостоятельно, не предупредив никого из сотрудников. В настоящее время в больнице проводится служебная проверка», — говорится в пресс-релизе Минздрава.



Напомним, как «Столице на Онего» рассказали в региональном Следкоме, начата доследственная проверка по факту гибели 63-летнего жителя поселка Боровой Владимира Капацевича.

«Проводится проверка, опрашиваются очевидцы, устанавливается причина гибели, назначена судмедэкспертиза. Тело нашли в болотистой местности лесополосы вечером 15 октября. Следов насильственной смерти нет», — сообщили нам в пресс-службе Следкома Карелии.



Отметим, ранее мужчина обращался в межрайонную больницу в Костомукше, после чего, предположительно, самовольно покинул лечебное учреждение.



В Минздраве региона нам сообщили, что в больнице проводится собственное расследование, итоги которого должны быть известны 20 октября.