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В Минздраве ожидают рост заболеваемости гриппом весной

Новости. Общество
22:00, 28 Января 2021
фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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Грипп в России может начать распространяться к весеннему сезону.

Об этом заявила заместитель директора по научной работе ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дарья Даниленко, передает РИА Новости.

"Высока вероятность, что к весеннему сезону увидим подъем заболеваемости вирусом гриппа", - сказала Даниленко на онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России в нынешнем эпидсезоне зафиксировано всего два случая гриппа, они были обнаружены в середине января в Екатеринбурге. По данным российского Минздрава на 20 января, 60% населения страны вакцинированы от гриппа.

 

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