В мире заканчиваются запасы ирландского виски

За последнее время потребление ирландского виски выросло настолько, что у производителей оно заканчивается.

Из-за растущей популярности ирландского виски вискокурням в Ирландии скоро будет нечего продавать, пишет news.mail.

Джон Теллинг, один из старейших производителей виски, говорит: "Вскоре ирландского виски будет не хватать. То, что мы делаем сейчас, нельзя будет продавать еще лет семь. Так что начнется нехватка, если потребление будет продолжать расти теми темпами, какими оно росло последние шесть-семь лет".

В общем, в Ирландии осталось не слишком много выдержанного виски, а то, что залито в бочки сейчас, можно будет отправить на продажу только через семь лет.

Конечно, все не настолько плохо, и вскоре на рынок выйдут множество новых вискокурен, а потом еще и американские компании займут место классических сортов, но, тем не менее, нельзя не констатировать, что на данный момент спрос на элитные сорта виски начал уверенно превышать предложение, и это достаточно интересный социологический факт, говорящий об изменившейся картине потребления.

Интересно также, что такая ситуация сложилась не только с виски, но и с текилой, которой также не хватает. По данным производителей, в 2011 году было высажено около 11 миллионов растений голубой агавы, из которой делают текилу, и сейчас они как раз достаточно созрели для производства напитка. Но чтобы полностью удовлетворить спрос на текилу, нужно около 42 миллионов растений, а за год они вырасти не могут, для этого нужно минимум семь лет. Похоже, за последние годы люди стали слишком много пить.