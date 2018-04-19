В многоэтажке на Древлянке мужчина испортил соседям свадьбу

Петрозаводчанин пришел на свадьбу и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В одной из квартир микрорайона Древлянка отмечали свадьбу.

Несколько гостей задержалось до полуночи. Праздничное застолье не понравились одному из жильцов дома, и он пришёл разбираться.

На дискуссии присутствовали все, кто находился в квартире. Выбежал и ребенок, у которого в руках был мобильный телефона, принадлежащий его маме. Возмущенный сосед понял, что праздник прекращать не намерены, выхватил гаджет и кинул его в стену, после чего ушёл.

Владелица телефона обратилась в полицию. Она оценила причиненный ущерб в сумму более 47 тысяч рублей - телефон восстановлению не подлежит.

В ходе поквартирного опроса участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого – 39-летнего жителя соседнего подъезда. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.