Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
13:20, 19 Апреля 2018

В многоэтажке на Древлянке мужчина испортил соседям свадьбу

По теме

Петрозаводчанин во время драки лишился телефона
19.04.18 14:01
Пропавшего из Республиканской больницы мужчину нашли
19.04.18 09:57
Бомж устроил пожар в подвале жилого дома в Петрозаводске
19.04.18 09:30
Все новости
Загрузка...

Петрозаводчанин пришел на свадьбу и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В одной из квартир микрорайона Древлянка отмечали свадьбу.

Несколько гостей задержалось до полуночи. Праздничное застолье не понравились одному из жильцов дома, и он пришёл разбираться.

На дискуссии присутствовали все, кто находился в квартире. Выбежал и ребенок, у которого в руках был мобильный телефона, принадлежащий его маме. Возмущенный сосед понял, что праздник прекращать не намерены, выхватил гаджет и кинул его в стену, после чего ушёл.

Владелица телефона обратилась в полицию. Она оценила причиненный ущерб в сумму более 47 тысяч рублей - телефон восстановлению не подлежит.

В ходе поквартирного опроса участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого – 39-летнего жителя соседнего подъезда. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

По теме

Петрозаводчанин во время драки лишился телефона
19.04.18 14:01
Пропавшего из Республиканской больницы мужчину нашли
19.04.18 09:57
Бомж устроил пожар в подвале жилого дома в Петрозаводске
19.04.18 09:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2018, 15:13
В Карелию идет похолодание, и это надолго
18.04.2018, 12:25
В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей
16.04.2018, 13:40
В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа
15.04.2018, 13:13
ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском
16.04.2018, 17:06
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки
12.04.2018, 16:45
ФОТО: В Петрозаводске людей эвакуировали с 9-го этажа загоревшегося дома

Аналитика

Сегодня 13:51
Расследование
АО "Пряжинское": хроника разорения
В суде обнародованы документы АО "Пряжинское" и партнеров, раскрывающие "серые" схемы работы предприятия при различных директорах.
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
18.04.2018 15:16
"Учителя уроки вели полуголодными"
17.04.2018 12:23
"Нечестные, несправедливые, незаконные" 2
17.04.2018 10:58
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 4
16.04.2018 10:45
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:29
Без политики
"Какие могут быть пригласительные билеты в независимое искусство?"
В Петрозаводске с 21 по 29 апреля пройдёт мультикультурная выставка современного независимого искусства – "Первая ЛАСТОЧКА".
Девять признаков плохой площадки автошколы
18.04.2018 12:48
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 5
17.04.2018 10:04
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 5
17.04.2018 08:52
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео

Опрос

Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»