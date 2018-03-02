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Новости. Общество
11:15, 02 Марта 2018

В монастыре в Карелии установлен новый колокол

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Он был изготовлен по случаю памятной даты.

По случаю памятной даты - 455-летия Благовещенского Ионо-Яшезерского монастыря, отмечавшейся в 2017 году, по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина был изготовлен памятный колокол и ростовая икона преподобного Ионы Яшезерского, сообщили в пресс-службе Петрозаводской епархии.

Памятный колокол весом 120 килограммов, украшенный иконами и памятной надписью был изготовлен на средства благотворителей. Новый кампан установлен на колокольню храма Рождества Христова на подворье Ионо-Яшезерского монастыря в селе Шелтозеро.

Ростовой образ святого выполнен в классическом стиле. На иконе угодник Божий изображен как игумен обители Яшезерской: в одной руке святой держит игуменский жезл, а другой рукой благословляет молящихся. Для иконы изготовлен киот, хранится образ в домовом храме пророка Илии на подворье монастыря в Шелтозеро.

Благовещенский Ионо-Яшезерский мужской монастырь Петрозаводской и Карельской епархии расположен неподалеку от села Шелтозеро, между озер Яшезеро и Сенное. Основан во второй половине XVI века преподобным Ионой Яшезерским, вепсом по национальности, недалеко от его родного села Шокша, на берегу озера Яшезеро, на месте древнего языческого капища, что символизировало победу православной веры над язычеством.

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