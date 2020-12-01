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В Москве блогер вел стрим с умершей подругой

Новости. Общество
19:40, 02 Декабря 2020
фото: YOUTUBE.COM/REEFLAY
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Московский блогер Стас Решетников (Reeflay) устроил трансляцию из квартиры, в которой находилось тело его подруги.

Как сообщает издание "Московский комсомолец", девушка могла быть беременна. Прибывшие на место инцидента медики зафиксировали ее смерть — все это происходило на глазах у зрителей.

По некоторым данным, погибшую девушку звали Валентиной. Возможно, молодые люди могли принять запрещенные вещества.

В ходе стрима Решетников перетаскивал тело девушки, считая, что она находится без сознания. Однако заподозрив неладное, позвонил своему другу и попросил его вызвать скорую.

Ожидая фельдшеров, блогер рыдал и винил себя в случившемся. Медики, прибыв в квартиру, зафиксировали смерть девушки. При этом стример несколько раз уточнил, действительно ли она мертва — и каждый раз получил утвердительный ответ.

Эфир не прерывался даже в момент прибытия в квартиру сотрудников полиции.

"Достримился?.. Будем разбираться", - заявил один из оперативников. Также блогера попросили предъявить паспорт.

Во время одного из предыдущих эфиров в начале ноября Валентина рассказала, что находится в положении, продемонстрировав округлившийся живот.

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