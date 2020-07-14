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В Москве появятся беспилотные такси

Новости. Общество
19:10, 15 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Первые такси без водителя могут появиться в Москве в 2024 году.

Сейчас в столице проводится тестирование более сотни беспилотных автомобилей "Яндекса", сообщает ТАСС.

Первые автономные такси без водителя могут поехать по дорогам Москвы в 2024 году, сообщил замминистра транспорта Алексей Семенов во время онлайн-дискуссии, организованной Росконгрессом.

"Если мы эффективно начнем реализацию того плана, который мы разрабатываем на основе наших заинтересованных ведомств и ключевых компаний - это Минтранс, МВД, Минпромторг, то, я думаю, срок 2024 год - это то время, когда, думаю, мы можем запустить в том или ином режиме такого рода беспилотные такси", - сказал он, отвечая на вопрос, когда в Москве появятся первые автономные такси без водителя.

Сейчас в Москве в рамках эксперимента проводится тестирование более сотни беспилотных автомобилей "Яндекса", однако при этом водитель обязательно должен быть за рулем машины.

В 2018 году был запущен эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. В Москве на дорогах общего пользования свои разработки тестируют "Яндекс" и МАДИ, в Татарстане на заводской территории - "Камаз".

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