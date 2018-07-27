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Новости. Общество
20:20, 27 Июля 2018

В Москве снесут "Поляну" "Дома-2"

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Главная съемочная площадка популярного реалити-шоу будет полностью уничтожена.

Московские власти планируют построить автомагистраль между районами Саларьево и Марьино. Дорога спроектирована так, чтобы не затронуть ни одного жилого объекта, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент развития новых территорий Москвы. "Единственная площадка, через которую проходит трасса, - это земли и нежилые строения компании "ЕТК-Инвест", - объяснили в департаменте.

Именно на этом месте расположена "Поляна", главная съемочная площадка "Дома-2". Когда будущую дорогу планировали, ее еще не было, поэтому территорию обозначили как незанятую. По плану, там будет построена остановка "Антоновка". Участок находится в Новой Москве, недалеко от коттеджного поселка "Летова роща". Владелец земли уже получил уведомление об ее изъятии.

Но огорчаться (или радоваться) не стоит. У реалити-шоу 3 съемочных площадки. К тому же "Поляна" уже переезжала, и на это ушли считанные дни. Напомним, до 2014 года телестройка находилась в Истринском районе. Потом у проекта сменился куратор и место расположения. На обустройство новой "Поляны" было потрачено около $50 миллионов.

"Дом-2" - самое длинное российское реалити-шоу. Оно в эфире с 2004 года. До него на ТНТ выходило шоу "Дом" - с июня по ноябрь 2003 года несколько семейных пар строили дом в Подмосковье. Финалистам должен был достаться построенный общими усилиями коттедж, но они предпочли взять приз деньгами. Изначально в "Доме-2" участники тоже должны были заниматься строительством. Постепенно концепция изменилась.

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