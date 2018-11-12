В Музее изобразительных искусств "усыновлены" еще шесть картин

Акция "Усынови картину" позволяет сохранять уникальные произведения искусства и экспонировать их на выставках, сообщили в Минкультуры Карелии.

Уже много лет в Музее изобразительных искусств Республики Карелия проходит акция "Усынови картину". Она позволяет сохранять уникальные произведения искусства и экспонировать их на выставках. За счет денежных средств участников акции выбранные ими на "усыновление" картины одеваются в новые рамы. В будущем такие картины всегда экспонируются с именной этикеткой "усыновителя", а имя благотворителя заносится в "Книгу благодарения Музея".

Этой осенью благодаря постоянной поддержке Николая Александровича Водиняпина Музею изобразительных искусств удалось оформить в новые рамы еще 6 произведений живописи и графики из коллекции музея.

Подробнее об "усыновленных" работах читайте здесь.

Работы, "усыновленные" Н.А. Водиняпиным: Б.А. Смирнов-Русецкий. "Озеро Вудьярв" (1935), "Серый день" (1977) "Скалистый берег" (1969), "Подмосковье" (1976); А.П. Ткачев. "Весна. Деревня Валентиновка"; М.П. Цыбасов. Автопортрет.