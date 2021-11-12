В Музее Карельского фронта вспомнили, как праздновали Новый год в СССР

Музей Карельского фронта в Беломорске представил выставку «Советский новый год. История празднования».

Как сообщают в Министерстве культуры республики Карелия, в Музее Карельского фронта в Беломорске (филиал Национального музея Карелии) открылась временная выставка «Советский новый год. История празднования».

Выставка посвящена процессу укоренения традиции новогодних торжеств в России. В привычном на вид празднике обнаруживается калейдоскоп элементов со всех уголков Европы, переплетение эпох и стилей.

Выставка разделена на три части: «История формирования новогодних праздников в дореволюционной и Советской России» рассказывает об эволюции взглядов власти и общества на новогодние торжества. Во второй части выставки — «Интерактивная советская квартира конца 1970-х гг.» — воссоздана жилая комната, которая дает возможность погрузиться в атмосферу позднего СССР. В последнем разделе выставки, зале с диапроектором, предлагается просмотр диафильмов на винтажном оборудовании.

На выставке представлены фотографии из фондов Национального музея Республики Карелия, а также фото и экспонаты из частных коллекций.

Экспозиция будет открыта до 30 января 2022 года.