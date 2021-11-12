890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
«Живое общение – это синоним клиентоориентированности»
Новое
Сегодня 18:00
Спецснегоход нарежет трассы для юных лыжников и ориентировщиков Петрозаводска 2
16.12.2021 18:40
Депутаты горсовета Петрозаводска решили, сколько будет стоить поездка в троллейбусе с 1 января 2022 года 4
Сегодня 12:45
Родители новорожденных в Карелии Гекторов и Жозефин не признают 1
Сегодня 13:53

В Музее Карельского фронта вспомнили, как праздновали Новый год в СССР

Новости. Культура
17:40, 17 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Музей Карельского фронта в Беломорске представил выставку «Советский новый год. История празднования».

Как сообщают в Министерстве культуры республики Карелия, в Музее Карельского фронта в Беломорске (филиал Национального музея Карелии) открылась временная выставка «Советский новый год. История празднования».

Выставка посвящена процессу укоренения традиции новогодних торжеств в России. В привычном на вид празднике обнаруживается калейдоскоп элементов со всех уголков Европы, переплетение эпох и стилей.

Выставка разделена на три части: «История формирования новогодних праздников в дореволюционной и Советской России» рассказывает об эволюции взглядов власти и общества на новогодние торжества. Во второй части выставки — «Интерактивная советская квартира конца 1970-х гг.» — воссоздана жилая комната, которая дает возможность погрузиться в атмосферу позднего СССР. В последнем разделе выставки, зале с диапроектором, предлагается просмотр диафильмов на винтажном оборудовании.

На выставке представлены фотографии из фондов Национального музея Республики Карелия, а также фото и экспонаты из частных коллекций.

Экспозиция будет открыта до 30 января 2022 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Tеатральный критик
2021-12-17 18:08:35
Для иноагентов это как кость в горле
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
14.12.2021, 15:44
На «Зеленой тропе» в Петрозаводске планируется строительство автодороги

Чтиво

Сегодня 15:57
Личное мнение
Местному самоуправлению в России посвящается 1
Или почему поток людей из провинции в Москву не уменьшится, а качество управленцев в городах продолжит падать.
«От своих решений не отказываюсь» 22
15.12.2021 14:38
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»