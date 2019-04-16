В музее "Кижи" открылись две выставки к юбилею фольклорного ансамбля

В понедельник, 15 апреля, в выставочном центре музея "Кижи" открылись сразу две выставки, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Открытие выставок – яркое событие в череде юбилейных мероприятий к 30-летию фольклорного ансамбля музея "Кижи". Сегодня ансамбль активно готовится к началу нового летнего сезона и к фольклорному фестивалю, который состоится этим летом на острове Кижи.

Несмотря на загруженность, две участницы коллектива – Зоя Маликова и Надежда Сметанина стали авторами новых выставок. А всех, кто пришел на открытие, ждали: мини-концерт, танцы, песни 30-ых годов прошлого века и веселый танец-игра "Болван".

Как рассказала автор выставки Зоя Маликова, выставка "Молодо-зелено, погулять велено" не случайно посвящена традиционной музыкальной культуре молодежи. Весь сезон работая на заповедном острове, выступая перед туристами из разных регионов России и других стран, участники ансамбля видят, как интересен фольклор именно молодежи.

Интересные экспонаты из коллекции музея "Кижи" можно увидеть на выставке: крестьянские орудия труда, украшения, традиционные костюмы и многое другое.

Вторая выставка – "Сохраняя фольклорное наследие" посвящена истории и творческой деятельности коллектива. Более пятидесяти человек за 30 лет были участниками фольклорного ансамбля – галерея из их портретов занимает центральное место экспозиции.

Выставки будут работать до 21 августа. Справки и заявки принимаются по телефону (814-2) 79-98-66.

Режим работы выставочного зала на пл. Кирова, 10 А: воскресенье–четверг – с 10.00 до 18.00, пятница и суббота – выходные дни. Первое воскресенье каждого месяца – с 10.00 до 18.00 вход бесплатный.