В Музтеатре Карелии заменят лифты за 6,8 млн рублей

Объявлен аукцион на выполнение работ по замене лифтового и грузоподъемного оборудования в здании театра на площади Кирова в Петрозаводске.

Сответствующая заявка на сайте госзакупок размещена Центром организации закупок республики Карелия и мониторинга в сфере экономики. Максимальная цена на выполнение работ заявлена в размере 6 млн 896 тыс. рублей. Заказчиком работ выступает бюджетное учреждение "Музыкальный театр Республики Карелия".

Согласно техническому заданию, подярядчик обязан осуществить поставку и монтаж двух лифтов и одного грузоподъемника в Музтеатр Карелии. При этом один лифт должен иметь грузоподъемность 400 кг., второй - 630 кг. Подъемник должен перевозить не менее тонны. Пассажирские лифты должны быть рассчитаны на шесть остановок, грузовой подъемник - на две. Лифты для пассажиров также должны быть оборудованы системой диспетчерского контроля.

Контракт подразумевает выполнение всех сопутствующих работ по демонтажу и утилизации старого оборудования, а также по установке нового.

Предполагается, что работы должны быть выполнены подрядчиком до шестого декабря текущего года.