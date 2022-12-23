В МВД Карелии рассказали, как инспектор ГИБДД помог водителю, чей автомобиль заглох без бензина

Инспектор ГИБДД в Питкярантском районе Карелии обнаружил на обочине заглохший автомобиль, а когда выяснил причину, повез водителя на АЗС.

Рассказ об этой истории опубликован на официальном сайте МВД республики.

Инспектор Павел Фомин, обнаруживший автомобиль, поинтересовался у водителя, всё ли в порядке. Узнав, что в баке закончился бензин, лейтенант довёз водителя до заправки, а затем вернул обратно к автомобилю.

«Убедившись, что автомобилист может продолжать путь, а не мерзнёт вынужденно на трассе, полицейский пожелал водителю счастливого пути, а тот, в свою очередь, искренне поблагодарил правоохранителя», — говорится в публикации МВД.