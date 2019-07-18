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Новости. Общество
22:00, 18 Июля 2019
фото: @ Natalia Kolesnikova / uralinform.ru

В МВД объяснили, что могут посчитать неуважением к власти

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Министерство внутренних дел объяснило, в каких случаях необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.

Методические рекомендации были направлены сотрудникам полиции. В документе подчеркивается, что за личную переписку протоколы составлять нельзя. Речь идет только о публикациях о государственных символах, президенте, Госдуме, Совете федерации, правительстве и судах, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на "Медиазону".

Поводом для составления протокола может стать грубое публичное высказывание с использованием мата, порнографические и "непристойные" изображения, а также "неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения". При этом автор публикации должен "противопоставлять себя окружающим, демонстрировать надменность, цинизм, унизительное отношение к обществу, государству и государственным символам". Если перечисленные условия не соблюдены, то полиция должна отказать в возбуждении административного дела.

Ранее Генпрокуратура подготовила инструкцию по рассмотрению поступающих обращений по оскорблению государства в интернете.

Напомним, за оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Соответствующий закон был подписан президентом 18 марта.

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