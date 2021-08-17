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В МВД рассказали, что должно насторожить в телефонной беседе с незнакомцами

Новости. Общество
20:30, 20 Августа 2021
фото: © shutterstock.com / Elnur

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Начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев рассказал, что просьбы или инструкции в разговорах с незнакомцами по телефону должны сразу насторожить граждан.

Любые просьбы или инструкции в разговорах с незнакомцами по телефону или получении СМС-сообщений должны сразу насторожить граждан, поскольку это могут быть мошенники, рассказал в интервью РИА Новости начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев.

В ответ на просьбу дать инструкцию по тому, как не стать жертвой кибермошенничества, генерал-лейтенант юстиции рекомендовал внимательно относиться к сохранности своих персональных данных, никогда не называть пин-код банковской карты и код на ее обратной стороне.

«В случае получения СМС-сообщений, телефонных звонков ни в коем случае нельзя выполнять инструкции незнакомцев и ни под каким предлогом не переводить им денежные средства. Разговор с мошенником должен быть коротким. Вас с первых слов должны насторожить любые просьбы или инструкции. Прекращайте разговор сразу же», — рекомендовал Лебедев. В случае сомнений всегда можно перезвонить в организацию по телефонам на сайте.

Но главная рекомендация, подчеркнул он, быть бдительными и не оставаться безучастными.

«Узнав о новой схеме мошенничества, расскажите о нем своим близким и знакомым, звоните чаще пожилым родственникам, интересуйтесь их делами, в разговоре доведите эти простые правила, как уберечь себя от телефонных мошенников», — добавил глава Следственного департамента МВД РФ.

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