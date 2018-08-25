В Надвоицах ночью горел автомобиль

В ночь на 25 августа пожарные подразделения Сегежского района Карелии привлекались для ликвидации возгорания в автомобиле в поселке Надвоицы.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в 00:00 часов пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (в составе 6 человек и 2 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле в поселке Надвоицы. Загоревшаяся машина стояла у дома №9 по улице Калинина.

Пожар в автомобиле потушили через 9 минут.