В Надвоицах ночью горел автомобиль

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В ночь на 25 августа пожарные подразделения Сегежского района Карелии привлекались для ликвидации возгорания в автомобиле в поселке Надвоицы.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в 00:00 часов пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (в составе 6 человек и 2 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле в поселке Надвоицы. Загоревшаяся машина стояла у дома №9 по улице Калинина.
Пожар в автомобиле потушили через 9 минут.
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