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"В нашу жизнь пришли протесты": глава Петрозаводска призвала чиновников прислушиваться к горожанам

Новости. Общество
15:59, 24 Марта 2021
фото: Лилия Кончакова/Республика
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что власти должны решать ключевые вопросы города в диалоге с населением.

 

Ирина Мирошник заявила о необходимости наладить связь власти и горожан. Об этом она сообщила в финале своего доклада в Петросовете в среду, 24 марта.

Мирошник привела в качестве примера конфликт, возникший в парке "Каменный бор", где власти ведут строительство детского сада вопреки требованиям защитников зеленой территории.

"Все вы помните те горячие дискуссии, которые возникли вокруг темы строительства здания детского сада в Каменном бору. Казалось бы, город приступил к реализации проекта, которого ждал много лет. Мы наконец-то получили федеральное финансирование и вместе с ним – шанс сократить еще больше очередь (ред. – детей); построить учреждение, которое ждали горожане. Но на практике вместе со стройкой в нашу жизнь пришли петиции пикеты и протесты. Совместными усилиями, главным образом, благодаря поддержке жителей Ключевой необходимость возведения садика удалось доказать. Но сама проблема никуда не ушла", - сказала Ирина Мирошник.

Мирошник пояснила, что Петрозаводск нуждается в строительстве новых школ и садиков из-за роста численности населения. При этом глава города заявила, что строительные проекты чиновникам следует согласовывать с населением для предотвращения скандалов.

"Нас ждет масштабное строительство новых школ и детских садов. Чтобы избежать потенциальных конфликтов, целесообразно заранее обсуждать с горожанами, где и в какие сроки это будет происходить", - заявила она.

Мэр Петрозаводска предложила пригласить к обсуждению этих вопросов представителей родительских комитетов, педагогических коллективов, экологов, активистов и специалистов, отвечающих за реализацию проектов.

Она также добавила, что с горожанами предстоит обсуждать и проект комплексной застройки города. В частности, Мирошник привела в пример работы, которые предстоит проводить в районе Зарека, где имеются исторические постройки.

"В ходе реконструкции перед нами неизбежно встанет вопрос о сохранении исторического наследия. Подобные вопросы уже возникали, когда мы обсуждали судьбу каменных сараев на Зареке. Понятно, что при комплексной реконструкции микрорайона горожане потребуют от нас сохранить дух и лицо района. Без учета мнения людей нам этой проблемы не решить", - сказала Мирошник.

Она добавила, что мнение горожан также стоит выслушать при обсуждении проблем общественного транспорта и решении задач уборки города.

"Уважаемые депутаты, в Петрозаводске живут грамотные люди, которые могут и хотят участвовать в управлении городскими процессами. Петрозаводчанами движет любовь к своему городу и желание сделать его лучше. Предлагаю вам поучаствовать в создании и развитии новых дискуссионных площадок. Давайте дадим каждому неравнодушному и активному горожанину реализовать себя как урбаниста, принять участие в решении нашей общей задачи создания лучшего будущего для города Петрозаводска", - заключила Ирина Мирошник.

Напомним, вырубка соснового бора в районе Ключевского карьера вызвала массовые протесты жителей Петрозаводска. На месте вырубки ранее планировалось благоустроить парк "Каменный бор", однако эта территории была отдана городскими властями под строительство детского сада. Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы.

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