В Нацмузее откроется выставка про пивоварение в Карелии

В Национальном музее Карелии подготовили выставку о пивоварении.

В четверг, 15 декабря, в 16.00 в Национальном музее Карелии откроется временная выставка «PIIVOварение. Традиции и истории» (16+). Экспозицию посвятят пивоварению в культуре, быту и промышленной истории республики.



На выставке будет представлена этнографическая коллекция Национального музея: утварь для хранения и приготовления пива, братины и ендовы, настоящие пивные кружки.



Также посетителям покажут продукцию пивоваренных заводов «Олония» и «Петрозаводский», предметы прикладного творчества, плакаты, фотографии и письменные источники из фондов музея. Дополнением выставки станут документы, предоставленные Национальным архивом республики.



«Пиво — один из древнейших существующих напитков на планете Земля. Его, как правило, изготавливали в северных регионах, где климатические условия не позволяли выращивать виноград. Конечно, каждая культурная традиция пивоварения имела свои отличия, но в целом под рукой обязательно было иметь два ингредиента: ячмень (или другой злак) и хмель. Пиво варили на большие праздники и напиток в большой степени имел ритуальное значение», — говорится в пресс-релизе Нацмузея Карелии.



В прошлые времена Петрозаводск, Каргополь и Вытегра стали губернскими центрами пивного производства. Петрозаводский пивоваренный завод «Олония» карельского предпринимателя и городского головы Владимира Лысанова дал начало пивному заводу «Карелия». Небезызвестным для жителей карельской столицы был Петрозаводский пивоваренный завод, созданный в послевоенные годы на основе немецких контрибуций.