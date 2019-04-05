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Новости. Происшествия
10:45, 05 Апреля 2019

В нацпарке Карелии задержали нарушителей с оружием

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В Водлозерском парке задержали нарушителей с огнестрельным оружием, сообщает пресс-служба парка.

Водлозерский парк – заповедная тайга, где нашли приют редкие растения и животные. Вот уже третий год национальный парк совместно с благотворительным фондом "Красивые дети в красивом мире" реализуют проект по сохранению редкого вида европейского лесного северного оленя. Сегодня на территории нацпарка обитает около 200 особей.

Одна из главных целей проекта "По следам северного оленя" – улучшить охрану редкого вида от посягательств со стороны браконьеров и хищников. В конце марта состоялся очередной природоохранный рейд сотрудников Парка с Управлением лесничествами Онежского обособленного подразделения. Рейд был направлен не предупреждение и пресечение нарушений природоохранного законодательства и преступлений, связанных с незаконной охотой.

В конце марта на территории "Водлозерского" устанавливается плотный снежный покров, в связи с чем для северного оленя наступает особо тяжелый период. Наст отлично держит не только оленей, но и хищников. То преимущество в передвижении по глубокому рыхлому снегу и возможность без особых проблем уйти от преследования, которое ранее было у оленей, теперь практически отсутствует. Кроме хищников – волков и росомах – в этот период года снежный покров хорошо выдерживает и снегоходную технику, что увеличивает вероятность преследования и незаконной добычи этих редких животных браконьерами.

Так, незаконное пересечение границы "Водлозерского" было выявлено в ходе совместного рейда. 27 марта на приграничной территории национального парка природоохранная экспедиция обнаружила следы снегохода, ведущие на особо охраняемую территорию. Рейдовая группа разделилась, и началось преследование. Проехав по следам, были обнаружены двое граждан на территории парка на снегоходе.

При выяснении обстоятельств было установлено, что граждане находились в охраняемой зоне незаконно. При осмотре техники, на которой правонарушители приехали в парк, было обнаружено и впоследствии изъято расчехлённое, собранное и заряженное гладкоствольное охотничье ружье. По предварительным данным ружье является нелегальным, а в действиях граждан есть признаки состава преступления – незаконная охота. По данному факту материалы переданы в полицию для принятия решения по существу.

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Комментарии

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zanoza
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Люди зачем нам дан разум? Разве для того чтобы всё уничтожать?
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