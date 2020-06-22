В неожиданно появившийся выходной погода порадует жителей Карелии

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17:00, 23 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 24 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер переменных направлений слабый.

Ночью будет +9, +11 градусов, днем потеплеет до +24.

В Карелии ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь – преимущественно по северным и восточным районам.

Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +9, +14. Днем потеплеет до +28 градусов.

 

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