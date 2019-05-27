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Новости. Общество
09:51, 27 Мая 2019
фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

В нескольких районах Петрозаводска не будет электричества

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На нескольких улицах в Соломенном и в районе Птицефабрики на этой неделе будет временно отключаться электричество, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Энергетики выполнят плановые работы на сетях электроснабжения.

27, 28 и 30 мая с 10.00 до 16.00 предусмотрено отключение электроснабжения на улицах Лесопильной, Пролетарской, Пришвина, Прибрежной, Приозерной и Садовой. 29 мая с 10.00 до 16.00 будет приостановлена подача электроэнергии на улицах Пролетарской и Лесопильной.

28 мая с 10.00 до 17.00 кратковременное отключение электроэнергии запланировано на ул. Птицефабрика (согласовано временное отсутствие энергоснабжения средней школы №19, детского сада №25, аптечного склада). 29 мая с 10.00 до 17.00 будет временно отключена подача электроэнергии для части потребителей на ул. Птицефабрика.

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