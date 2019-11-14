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Новости. Экономика
14:28, 14 Ноября 2019
фото: Валерий Поташов

В Норвегии построено первое электрическое судно из отходов

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Журналист "Столицы на Онего" оказался одним из первых его пассажиров.

Этот трехпалубный катамаран, пришвартованный возле одного из фешенебельных отелей Тромсе, внешне мало чем отличается от других прогулочных яхт, на которых многочисленные туристы северного норвежского городка отправляются наблюдать за китами или любоваться полярным сиянием. Однако это судно полностью построено из переработанных отходов и выходит во фьорды на электрических аккумуляторах, которые обеспечивают почти бесшумный ход катамарана, позволяющий ему подплывать довольно близко к морским животным.

"Мы хотели построить самое экологичное судно для Арктики и показать, во что можно переработать старые велосипеды, кастрюли, коробки и алюминиевые банки, отсортировав обычный бытовой мусор", – рассказал капитан яхты Улоф Мартинсен.

Читайте подробнее в материале журналиста "Столицы на Онего" Валерия Поташова, который оказался одним из первых пассажиров уникального судна.

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Комментарии

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новый
2019-11-14 14:50:15
Утомил уже этот грантоед западными ценностями . Хде Реут ?
Изя
2019-11-14 14:43:23
Это всё фигня , а мы на Марс зато полетим (м.б.) , а может и в РАЙ махнём ) :) ))
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