В новой православной иконе запечатлены утраченные храмы Карелии

Мастера из Кондопоги написали икону Собора новомученников и исповедников Карельских.

В Карелии появилась православная икона, которая была написана к новому церковному празднику, установленному Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в прошлом году. Каждое первое воскресенье ноября Русская православная церковь теперь отмечает день памяти Собора новомученников и исповедников Карельских.

Как сообщил сайт Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ, новая икона была создана в иконописной мастерской Кондопоги и композиционно напоминает известный образ Всех святых, в земле Карельской просиявших. На иконе изображены лики 11 новомучеников и исповедников, которых обрамляют символические изображения ныне утраченных православных храмов Карелии — кафедрального Свято-Духовского собора, уничтоженного большевиками в 1936 году, а также Воскресенской и Петропавловской церкви, сгоревших в 1924 году.