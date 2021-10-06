В новом парламенте Карелии оппозиции оставлена лишь представительская функция

Все руководящие посты в Законодательном собрании республики седьмого созыва достались депутатам от «Единой России».

Первое заседание нового парламента Карелии, избранного на трехдневных сентябрьских выборах, по традиции открыла старейший депутат Законодательного собрания республики седьмого созыва. Им оказалась лидер карельского отделения «Российской партии пенсионеров» Лидия Суворова, которая спустя 15 лет вновь получила депутатский мандат по партийному списку.

Собственно, только благодаря этой роли представитель парламентского меньшинства смогла занять место в президиуме Законодательного собрания Карелии. Все руководящие посты в новом составе республиканского парламента достались депутатам от «Единой России», которая по итогам сентябрьских выборов сохранила за собой контрольный пакет голосов.

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