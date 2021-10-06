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В новом парламенте Карелии оппозиции оставлена лишь представительская функция

Новости. Политика
14:06, 06 Октября 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Все руководящие посты в Законодательном собрании республики седьмого созыва достались депутатам от «Единой России».

Первое заседание нового парламента Карелии, избранного на трехдневных сентябрьских выборах, по традиции открыла старейший депутат Законодательного собрания республики седьмого созыва. Им оказалась лидер карельского отделения «Российской партии пенсионеров» Лидия Суворова, которая спустя 15 лет вновь получила депутатский мандат по партийному списку.

Собственно, только благодаря этой роли представитель парламентского меньшинства смогла занять место в президиуме Законодательного собрания Карелии. Все руководящие посты в новом составе республиканского парламента достались депутатам от «Единой России», которая по итогам сентябрьских выборов сохранила за собой контрольный пакет голосов.

Читайте подробнее в статье «Как бы осознанный выбор».

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Комментарии

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Александр
2021-10-06 16:31:14
Половина этих слуг ещё недавно на собраниях пела вставай проклятый заклеймённый
Изя
2021-10-06 16:45:39
Александр, а многим " мурка " нравилась ))))
Вася
2021-10-06 16:09:01
Достойные зарплаты и социальные выплаты получают разве что “слуги народа” и приближенные
Leopol'd
2021-10-06 15:58:40
Это ожидаемо. Удивительно что Шенделович настолько боится критики своей работы, что просит Столицу закрыть от комментариев любые статьи, с упоминанием ешо имени. И это на сайте с предмодерацией, т. е. оскорблений заведомо быть не может.
Изя
2021-10-06 16:47:00
Leopol'd, депутат Валентина и та не боялась и была с открытым забралом ))) :)
Вася
2021-10-06 16:07:36
Leopol'd, Могу только представить, насколько мерзко ощущают себя те, кто голосовал
Вася
2021-10-06 15:40:24
неожиданно в голову влезла мысль… а они как между собой президента называют? Ну, когда, сосисками ужинают?
Неужели?…О, нет! Только – кормилец наш, вот так надо!
Вася
2021-10-06 15:38:03
Ольга Скабеева очень органична в этой передаче. Почти – гениальна, не побоюсь этого слова.

У нее подвижное лицо, энергичные жесты, а еще она умеет очень уморительно тoпыpить глаза
Вася
2021-10-06 15:32:09
Золотой век в России настал
NEZITIC
2021-10-06 14:39:54
так оппозиционеры ничего за 5 лет не сделали, одно сплошное вранье. Яблочники и коммуняки вызывают только рвоту, ЕР хоть что-то делает. А эти оппозиционеры только ноют, что все пропало
Off
2021-10-06 16:13:49
NEZITIC. педроссы научились хорошо воровать - голоса , деньги из бюджета , откатывать , брать взятки и при этом громко врать ..что ты и делаешь )) :)
Изя
2021-10-06 16:24:05
Off, Экак тебя калбасит , но вено мыслишь )))) :)
Leopol'd
2021-10-06 15:56:23
NEZITIC, ты не пей столько, рвоты не будет. Или ты беременный?
Горожанин
2021-10-06 15:28:10
NEZITIC, у тебя наверное гастрит
Koira
2021-10-06 14:48:31
NEZITIC, опохмелись,
NEZITIC
2021-10-06 15:35:29
Koira, ты еще один нытик и всепропальщик
Гриша
2021-10-06 15:02:42
Koira, нечем крыть ? :) Остается только визжать в истерике. Скоро по поводу петросовета визжать придется, силы побереги :)
Гриша
2021-10-06 14:13:22
Оппов это вполне устраивает.
Изя
2021-10-06 14:18:44
Гриша, балласту и функции такие же )))
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