В Новом Валааме отметят столетие Финляндской православной церкви

На торжества в единственный мужской монастырь Финляндии съедутся все архиереи ФПЦ.

Финляндская православная церковь готовится отметить свое столетие. Юбилейная дата связана с указом сената Финляндии от 25 ноября 1918 года, который фактически придал православной церкви официальный статус наряду с лютеранской, хотя формально она еще относилась к Московскому Патриархату. По указу сената ФПЦ получила право собирать церковный налог, а молодое финское государство стало выплачивать жалование священнослужителям. Имущество Русской православной церкви в Финляндии было национализировано и передано ФПЦ. В 1923 году Финляндская православная церковь получила от Вселенского Патриархата автономию и окончательно ушла от Москвы под юрисдикцию Константинополя.

Юбилейные торжества по случаю столетия ФПЦ пройдут в воскресенье, 25 ноября в Нововалаамском монастыре в Хейнявеси, куда еще зимой 1940 года перебрались монахи с Валаамского архипелага, отошедшего Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Как сообщили в ФПЦ, божественную литургию, которая состоится в Спасо-Преображенской церкви монастыря, отслужат все архиереи Финляндской православной церкви – архиепископ Хельсинки и всея Финляндии Лев, митрополит Оулу Илья и епископ Йоэнсуу Арсений. После праздничной службы в главном храме обители начнется концерт хора "Певчие святого Иоанна Богослова", который исполнит сочинение английского композитора Ивана Муди "Страсти и Воскресение" для хора, солистов, струнного квинтета и колоколов.