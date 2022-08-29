890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Семьям погибших на Украине бойцов из Карелии будут выплачивать детские пособия
13.09.2022 14:43
«Свисают ноги»: глава Петрозаводска рассказал про обновление сквера на Кукковке (ФОТО)
Сегодня 08:20

В новом здании налоговой инспекции Карелии будет работать медпункт

Новости. Общество
13:50, 14 Сентября 2022
фото: © пресс-служба Единого заказчика / © Lisa F. Young / shutterstock

Новости партнеров

В Петрозаводске на Перевалке продолжается строительство административного здания инспекции Федеральной налоговой службы России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Строительство нового административного здания общей площадью более 8,8 тыс. кв. м. для размещения инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Петрозаводску завершат в первом квартале 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Единого заказчика, который контролирует реализацию объекта.

«В настоящее время проводятся работы по устройству внутриплощадочных инженерных сетей, внутренних перегородок, кровли. На объекте приступили к установке строительных лесов для выполнения фасадных работ, выполняется монтаж систем вентиляции, остекление здания. Завершить строительство здания планируется в первом квартале 2023 года», — рассказали в пресс-службе Единого заказчика.

Ранее пресс-служба сообщала, что на объекте выполнены монолитные работы, ведутся кирпичная кладка наружных и внутренних стен здания, монтаж сетей отопления, водоснабжения и канализации.

Строительство нового административного здания было начато в Петрозаводске осенью 2021 года и ведётся в соответствии с графиком. Финансирование объекта осуществляется в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы. Проект предусматривает строительство семиэтажного здания с подземным этажом.

В новом здании будут созданы офисные помещения, операционный зал с окнами для приема посетителей, конференц-зал, архивы, медпункт и столовая.

На прилегающей территории организуют стоянку для автомобилей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2022, 14:53
Планируется увеличение ежемесячных пособий на детей из малоимущих семей в Карелии
10.09.2022, 15:57
В Финляндии прокомментировали предложение полностью заморозить туристические визы для россиян
13.09.2022, 16:00
Красивые и успешные женщины в красном вышли на площадь Петрозаводска
08.09.2022, 10:14
«Бабье лето» идет в Карелию
12.09.2022, 06:40
Синоптики рассказали, когда осенние дожди сменят «бабье лето» в Карелии
07.09.2022, 14:05
Жители населенного пункта в Карелии попросили не включать им отопление

Аналитика

Сегодня 13:30
Обществоведение
Пять миллионов рублей за счастье ходить
Счастье маленького Ромки из Карелии стоит 5 миллионов рублей — такая сумма нужна на операцию, чтобы ребенок мог ходить самостоятельно.
Ни драйва, ни интриги
13.09.2022 16:06
Выборы-2022: как голосовали жители Карелии
12.09.2022 17:57
Горе чужим не бывает
09.09.2022 13:18
Ставка — на стабильный рост
09.09.2022 10:58
 Как изменится Петрозаводск в ближайшие 3 года
08.09.2022 15:30
«Кремниевую долину» собираются создать в Карелии
07.09.2022 14:08
Вся аналитика

Чтиво

12.09.2022 14:56
Уроки выживания
«Все начиналось с 30 курочек»
Александра была обычным городским жителем, менеджером в торговле, но потом круто изменила свою жизнь — переехала в деревню и завела домашнее хозяйство.
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
01.09.2022 10:22
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.