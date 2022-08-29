В новом здании налоговой инспекции Карелии будет работать медпункт

В Петрозаводске на Перевалке продолжается строительство административного здания инспекции Федеральной налоговой службы России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Строительство нового административного здания общей площадью более 8,8 тыс. кв. м. для размещения инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Петрозаводску завершат в первом квартале 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Единого заказчика, который контролирует реализацию объекта.

«В настоящее время проводятся работы по устройству внутриплощадочных инженерных сетей, внутренних перегородок, кровли. На объекте приступили к установке строительных лесов для выполнения фасадных работ, выполняется монтаж систем вентиляции, остекление здания. Завершить строительство здания планируется в первом квартале 2023 года», — рассказали в пресс-службе Единого заказчика.

Ранее пресс-служба сообщала, что на объекте выполнены монолитные работы, ведутся кирпичная кладка наружных и внутренних стен здания, монтаж сетей отопления, водоснабжения и канализации.

Строительство нового административного здания было начато в Петрозаводске осенью 2021 года и ведётся в соответствии с графиком. Финансирование объекта осуществляется в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы. Проект предусматривает строительство семиэтажного здания с подземным этажом.

В новом здании будут созданы офисные помещения, операционный зал с окнами для приема посетителей, конференц-зал, архивы, медпункт и столовая.

На прилегающей территории организуют стоянку для автомобилей.