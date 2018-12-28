Срок уплаты физическими лицами налоговых уведомлений за 2017 год истек 3 декабря 2018 года.

Задолженность у налогоплательщиков, не оплативших вовремя имущественные налоги, растет каждый день за счет начисления пеней.

До наступления новогодних праздников у жителей Карелии есть немного времени, чтобы войти в новый год без долгов.

Погасить имеющуюся задолженность можно с помощью сервисов "Заплати налоги" и "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", а также с помощью "Портала государственных услуг Российской Федерации". Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Оплатить налоги также можно в отделениях банков.

Если гражданин не получил уведомление за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, он может обратиться в любую налоговую инспекцию, направить заявление об этом через "Личный кабинет налогоплательщика" или с помощью сервиса "Обратиться в ФНС России".

Физические лица – владельцы объектов недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления или не заявляли льготы в отношении принадлежащих им налогооблагаемых объектов, обязаны сообщать о наличии таковых в любой налоговый орган по установленной форме.

Форма "Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами" утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 года №ММВ-7-11/598 (в редакции от 02.10.2017 года). Указанное сообщение представляется в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным годом) с приложением копий правоустанавливающих документов.