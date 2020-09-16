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В новый учебный год – с обновленным сервисом "Ростелеком. Лицей"

Новости. Экономика
11:00, 17 Сентября 2020
фото: © "Ростелеком"
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Учебный год-2021 "Ростелеком" встречает с обновленным и расширенным образовательным онлайн-сервисом "Лицей".

Теперь в сервисе представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы (кроме физкультуры). В том числе эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений России. Школьникам доступны видео о том, как безопасно проводить химические опыты дома, курсы финансовой и цифровой грамотности и другой познавательный контент.

"Бесценный опыт в период самоизоляции показал, дистанционное образование востребовано и его популярность будет только расти. Если раньше направление чаще рассматривалось как дополнительное, то теперь онлайн-образование – неотъемлемая часть основного учебного процесса от школы до вуза. С учетом этих тенденций мы расширили сервис “Ростелеком. Лицей” и добавили эксклюзивный контент от лучших учителей страны. Таким образом, оналйн курсы самого высокого уровня будут доступны в любом месте страны с выходом в интернет. Не забыли и о том, что главные потребители сервиса – дети и подростки, поэтому в сервисе есть развивающий контент в ярком формате, способном увлечь молодое поколение" – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом "Ростелекома" Диана Самошкина.

Контент "Лицея" рассчитан на учеников 1-11 классов и позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. На платформе школьники могут повторить пропущенные или сложные темы, разобраться с домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме с помощью тренажеров и тестов. А также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Видеоуроки разработали и провели более 60 высококвалифицированных преподавателей ведущих российских школ и вузов: "Президентская школа", "Ломоносовская школа", НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова и других.

Помимо уникального образовательного и развивающего контента в "Лицее" теперь ведется статистика – ученик видит свой прогресс в процентах: сколько предметов, тем и уроков он прошел. Кроме того, в интерактивных тренажерах появились подсказки, благодаря которым можно повторно ответить на вопрос и закрепить знания.

В дополнение к школьной программе в "Лицее" есть полезные развивающие курсы. В разделе дети узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить логику, память и креативность, речевые и другие навыки.

Например, освоить тонкости английского языка теперь легко с авторским курсом "От нуля до Intermediate" для учеников 5–11 классов. Методика занятий отличается от привычных уроков в школе: преподаватель доступно объясняет ключевые принципы грамматики, и правила становятся понятными и очевидными без заучивания наизусть. В курсе нет сложных домашних заданий и лишней теории, только самое главное с полным погружением в культурный контекст. Этот курс подойдет не только детям, но и взрослым с любым уровнем знаний.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в "Лицее" по подписке за 199 рублей в месяц. До 30 сентября по акции можно купить абонемент на девять месяцев всего за 890 рублей в "М.Видео".

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