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Новости. Общество
07:20, 20 Июня 2018

В Общественной палате Карелии сменился председатель

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Ученый секретарь Института экономики Карельского научного центра Российской академии наук Любовь Кулакова возглавила Общественную палату республики.

По данным пресс-службы правительства Карелии, новый состав палаты приступил к работе с 19 июня. Членов предыдущего созыва палаты за работу поблагодарили заместитель главы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский и председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович.

"Этот институт работает в Карелии не первый год – решает многие важные вопросы экономического, социального развития региона, представляет интересы различных слоев общества и, что самое главное, обеспечивает гражданское согласие в нашей республике, − отметил Владимир Любарский. − Хотелось бы от имени главы республики поблагодарить за эффективную работу членов Общественной палаты второго созыва и поздравить новый состав с избранием".

"Барометром общественных настроений республики" назвал региональную палату Элиссан Шандалович и выразил надежду на плодотворное сотрудничество в законотворческой деятельности.

Общественную палату предыдущего созыва возглавляли Александр Титов и Наталья Вавилова.

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Комментарии

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Navicom Navicom
2018-06-20 07:35:47
А как вступить в это общество, о котором так красиво рассказали, и где его вообще найти? Или у меня барометр неправильный, не откалиброван Элиссан Шандаловичем...
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