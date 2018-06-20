В Общественной палате Карелии сменился председатель

Ученый секретарь Института экономики Карельского научного центра Российской академии наук Любовь Кулакова возглавила Общественную палату республики.

По данным пресс-службы правительства Карелии, новый состав палаты приступил к работе с 19 июня. Членов предыдущего созыва палаты за работу поблагодарили заместитель главы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский и председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович.

"Этот институт работает в Карелии не первый год – решает многие важные вопросы экономического, социального развития региона, представляет интересы различных слоев общества и, что самое главное, обеспечивает гражданское согласие в нашей республике, − отметил Владимир Любарский. − Хотелось бы от имени главы республики поблагодарить за эффективную работу членов Общественной палаты второго созыва и поздравить новый состав с избранием".

"Барометром общественных настроений республики" назвал региональную палату Элиссан Шандалович и выразил надежду на плодотворное сотрудничество в законотворческой деятельности.

Общественную палату предыдущего созыва возглавляли Александр Титов и Наталья Вавилова.