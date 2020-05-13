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В общежитии Петрозаводска мужчина избил соседку ножкой от табурета

Новости. Криминал
12:13, 14 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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Проживающую в общежитии 36-летнию женщину избил и ограбил сосед, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №1 в Петрозаводске по телефону поступило сообщение от 36-летней жительницы города. Женщине понадобилась помощь полиции и врачей.

Заявительница рассказала, что проживает в общежитии. Находясь дома одна, она услышала стук в дверь. На пороге стоял сосед, с которым и ранее возникали конфликты. В этот раз мужчина сразу пришел с ножкой от табурета. Он нанёс женщине несколько ударов предметом, используемым в качестве оружия, затем похитил ноутбук хозяйки жилья.

Петрозаводчанка, у которой оказалась сломана рука, обратилась к медикам, а также позвонила в полицию. На вызов прибыл наряд ППСП, который задержал 31-летнего нападавшего. По его словам, он выкинул компьютер стоимостью 13 тысяч рублей в окно.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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Комментарии

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zanoza
2020-05-14 12:17:51
Это самокарантин так на людей влияет.
Гость
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