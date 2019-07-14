В одном из районов Карелии произошли пожары в доме и бане

В Прионежском районе 13 июля горели баня и дом, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.03 пожарно-спасательное подразделение привлекались для ликвидации пожара в частной бане в с. Деревянное на ул. Ветеранов. В 21.02 пожар ликвидирован. Сгорела кровля и парилка на площади 12 кв м.

В 20.57 горел жилой дом в Заозерье на ул. Новоручейной. В 21.23 пожар ликвидирован. Повреждена кухня на площади 6 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.